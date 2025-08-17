Logo Tgcom24
Contro il governo

Israele, sciopero contro la guerra a Gaza: decine di arresti

Proteste organizzate dai familiari degli ostaggi per chiedere il cessate il fuoco

17 Ago 2025 - 14:54
00:57 

La polizia israeliana ha dichiarato di aver arrestato oltre 30 manifestanti nel corso di proteste e blocchi stradali legati allo sciopero generale in corso contro l'espansione delle operazioni di guerra a Gaza, organizzato dai familiari degli ostaggi per chiedere un accordo sulla liberazione dei prigionieri e il cessate il fuoco. Undici dei dimostranti fermati sono stati arrestati a Tel Aviv dopo aver "violato l'ordine pubblico e compromesso significativamente la libertà di movimento" sulle strade.

