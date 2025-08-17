Israele, sciopero contro la guerra a Gaza: decine di arresti

La polizia israeliana ha dichiarato di aver arrestato oltre 30 manifestanti nel corso di proteste e blocchi stradali legati allo sciopero generale in corso contro l'espansione delle operazioni di guerra a Gaza, organizzato dai familiari degli ostaggi per chiedere un accordo sulla liberazione dei prigionieri e il cessate il fuoco. Undici dei dimostranti fermati sono stati arrestati a Tel Aviv dopo aver "violato l'ordine pubblico e compromesso significativamente la libertà di movimento" sulle strade.