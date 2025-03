Israele, regista premio Oscar di "No Other Land" aggredito e arrestato

Hamdan Ballal, uno dei quattro registi premiati con l'Oscar per il documentario "No Other Land", è stato brutalmente aggredito da coloni israeliani e successivamente arrestato dai soldati dell'Idf. L’episodio è stato ripreso in alcuni video condivisi dal coautore del film, l'israeliano Yuval Abraham. L'aggressione è avvenuta a Susyia, uno dei 19 villaggi di Masafer Yatta, area della Cisgiordania sotto occupazione israeliana, da anni al centro di un duro conflitto con il governo di Tel Aviv.