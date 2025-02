Israele, protesta dei familiari degli ostaggi: bloccata l'autostrada Tel Aviv-Gerusalemme

I familiari degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas hanno bloccato l'autostrada che collega Tel Aviv a Gerusalemme, chiedendo al primo ministro Benjamin Netanyahu di non mettere a repentaglio l'accordo per il rilascio degli ostaggi. I manifestanti hanno mostrato cartelli con la scritta "Abbandonare gli ostaggi è un crimine di guerra". La richiesta al primo ministro è quella di "smettere di minare l'accordo e di inviare una squadra di negoziatori a Doha che abbia un mandato completo per negoziare la seconda fase, che porterà al rilascio di tutti gli ostaggi rimasti in una volta sola".