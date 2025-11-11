Israele, primo sì alla pena di morte per i terroristi: il ministro Ben Gvir festeggia

Distribuisce dolci tra gli scranni della Knesset per festeggiare quello che considera il primo passo verso una legge che farà la storia. È Itamar Ben Gvir, il ministro della Sicurezza nazionale, esponente dell'estrema destra israeliana, che festeggia perché nel Parlamento di Gerusalemme è stata approvata in prima lettura la proposta sulla pena di morte per i detenuti condannati per terrorismo. Si tratta del primo di tre voti necessari all'approvazione definitiva di questa norma che Ben Gvir sostiene da anni.