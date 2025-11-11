Israele, primo sì alla pena di morte per i terroristi: il ministro Ben Gvir festeggia

Ben Gvir, responsabile"della Sicurezza nazionale, distribuisce dolci tra gli scrannidi Elia Milani
Distribuisce dolci tra gli scranni della Knesset per festeggiare quello che considera il primo passo verso una legge che farà la storia. È Itamar Ben Gvir, il ministro della Sicurezza nazionale, esponente dell'estrema destra israeliana, che festeggia perché nel Parlamento di Gerusalemme è stata approvata in prima lettura la proposta sulla pena di morte per i detenuti condannati per terrorismo. Si tratta del primo di tre voti necessari all'approvazione definitiva di questa norma che Ben Gvir sostiene da anni.