Mondo
ALLA KNESSET

Israele, primo sì alla pena di morte per i terroristi: il ministro Ben Gvir festeggia

Ben Gvir, responsabile"della Sicurezza nazionale, distribuisce dolci tra gli scranni

di Elia Milani
11 Nov 2025 - 12:17
01:26 

Distribuisce dolci tra gli scranni della Knesset per festeggiare quello che considera il primo passo verso una legge che farà la storia. È Itamar Ben Gvir, il ministro della Sicurezza nazionale, esponente dell'estrema destra israeliana, che festeggia perché nel Parlamento di Gerusalemme è stata approvata in prima lettura la proposta sulla pena di morte per i detenuti condannati per terrorismo. Si tratta del primo di tre voti necessari all'approvazione definitiva di questa norma che Ben Gvir sostiene da anni.

