Israele partecipa all'Eurovision, Spagna, Slovenia, Paesi Bassi e Irlanda si ritirano

L'Europa si divide, anche sulla musica. Israele parteciperà all'Eurovision Song Contest, la competizione canora internazionale nata nel 1956. Nonostante le richieste di esclusione a causa dell'azione militare a Gaza, l'assemblea dell'ente organizzatore ha deciso a maggioranza che Israele salirà sul palco. Le reazioni non si sono fatte attendere. Per protesta, Spagna, Slovenia, Paesi Bassi e Irlanda si sono ritirate dalla kermesse - prevista per maggio a Vienna - con i loro cantanti, e le rispettive emittenti nazionali non trasmetteranno l'evento.