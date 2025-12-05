Logo Tgcom24
Mondo
Le reazioni

Israele partecipa all'Eurovision, Spagna, Slovenia, Paesi Bassi e Irlanda si ritirano

La kermesse è prevista per maggio a Vienna

di Marta Vittadini
05 Dic 2025 - 19:52
01:43 

L'Europa si divide, anche sulla musica. Israele parteciperà all'Eurovision Song Contest, la competizione canora internazionale nata nel 1956. Nonostante le richieste di esclusione a causa dell'azione militare a Gaza, l'assemblea dell'ente organizzatore ha deciso a maggioranza che Israele salirà sul palco. Le reazioni non si sono fatte attendere. Per protesta, Spagna, Slovenia, Paesi Bassi e Irlanda si sono ritirate dalla kermesse - prevista per maggio a Vienna - con i loro cantanti, e le rispettive emittenti nazionali non trasmetteranno l'evento.

eurovision song contest