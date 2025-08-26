Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
pneumatici bruciati a tel aviv

Israele, nuova protesta per la liberazione degli ostaggi

Migliaia di persone hanno dato vita a Tel Aviv a una nuova manifestazione organizzata dall'associazione delle famiglie

di Roberto Lamura
26 Ago 2025 - 12:19
01:34 

Ennesima giornata di proteste a Tel Aviv. Migliaia di persone hanno dato vita a una nuova manifestazione organizzata dall'associazione delle famiglie degli ostaggi. L'obiettivo è mettere pressione al governo Netanyahu perché accetti un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e metta fine agli attacchi, così da riportare a casa gli israeliani rapiti da Hamas. Finora, invece, l'esecutivo ha messo al primo posto l'occupazione militare della Striscia di Gaza usando la forza e facendo molte vittime. Come quando due colpi esplosi da un carro armato hanno colpito l'ospedale di Nasser a Khan Younis, uccidendo almeno 20 persone, tra queste 5 giornalisti di testate internazionali.

gaza
israele guerra hamas

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri