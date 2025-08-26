Israele, nuova protesta per la liberazione degli ostaggi

Ennesima giornata di proteste a Tel Aviv. Migliaia di persone hanno dato vita a una nuova manifestazione organizzata dall'associazione delle famiglie degli ostaggi. L'obiettivo è mettere pressione al governo Netanyahu perché accetti un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e metta fine agli attacchi, così da riportare a casa gli israeliani rapiti da Hamas. Finora, invece, l'esecutivo ha messo al primo posto l'occupazione militare della Striscia di Gaza usando la forza e facendo molte vittime. Come quando due colpi esplosi da un carro armato hanno colpito l'ospedale di Nasser a Khan Younis, uccidendo almeno 20 persone, tra queste 5 giornalisti di testate internazionali.