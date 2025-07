Israele, Netanyahu attacca gli Houti prima di vedere Trump

Prima di partire, il premier israeliano ha detto che ringrazierà personalmente il presidente americano per il suo sostegno. "I nostri sforzi congiunti - ha detto - hanno portato a una straordinaria vittoria contro il nemico comune, l'Iran".

"Stiamo lavorando per raggiungere l'accordo che è stato discusso, alle condizioni che abbiamo concordato", ha poi aggiunto Netanyahu.

Trump ha intanto ribadito che in questi giorni si firmerà la proposta di tregua, accolta da Hamas nonostante abbia posto alcune condizioni respinte, almeno finora, da Netanyahu.