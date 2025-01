Israele, nella lista dei 33 ostaggi da liberare anche la famiglia Bibas

Il governo israeliano approva l'accordo di tregua a Gaza. Già domenica potrebbero essere rilasciati i primi ostaggi; si parla di almeno 3 persone che torneranno in libertà dopo quasi 16 mesi di prigionia. L'accordo prevede tre fasi in tutto: durante le prime due avverrà lo scambio tra i rapiti e circa 1700 detenuti palestinesi. Durante la riunione di gabinetto il premier Netanyahu avrebbe promesso che se i negoziati nella seconda fase dell'intesa dovessero fallire, l'Idf tornerà a combattere intensamente a Gaza, forte del sostegno degli Stati Uniti. Per la prima volta, quindi, c'è una lista di 33 nomi di persone da liberare, anche se non esistono garanzie sulle loro condizioni.