Mondo
Speciale Il conflitto in Medioriente
per le prime cure

Israele mostra le tende dove verranno accolti gli ostaggi

La struttura e le stanze in cui verranno medicati gli israeliani rilasciati da Hamas dopo due anni di prigionia

13 Ott 2025 - 07:35
00:12 
israele guerra hamas
