Israele, maxi-scritta in un campo chiede il Nobel per Trump

Il Premio (per la pace) sarà annunciato oggi, venerdì 10 ottobre

10 Ott 2025 - 10:26
00:12 

Le immagini immortalano la scritta "Nobel per Trump" apparsa su un campo in Israele.

video evidenza