Israele, manifestanti bloccano linea del tram: polizia usa cannoni ad acqua per disperderli

Tensione a Gerusalemme, dove la polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere decine di manifestanti che avevano bloccato temporaneamente la linea del tram leggero. Alcuni dimostranti sono stati anche trascinati via con la forza dai binari. La protesta è parte di una più ampia mobilitazione nazionale contro la convocazione di 60mila riservisti, destinati a partecipare all'espansione dell'operazione militare israeliana, duramente criticata dalla comunità internazionale. I manifestanti accusano il primo ministro Benjamin Netanyahu di prolungare il conflitto per fini politici, invece di negoziare un accordo di cessate il fuoco con Hamas, che porterebbe alla liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023.