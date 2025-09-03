Israele lancia satellite spia per espandere la sorveglianza su tutto il Medioriente

Israele ha lanciato un nuovo satellite spia che i funzionari della difesa hanno descritto come una pietra miliare strategica, affermando che rafforzerà la loro capacità di sorveglianza in tutto il Medio Oriente negli anni a venire. I funzionari militari e il ministro della Difesa Israel Katz hanno dichiarato che il satellite, lanciato la sera di martedì 2 settembre, migliorerà la capacità di Israele di raccogliere immagini. Oltre a monitorare l'Iran, Israele acquisisce capacità di ricognizione in altre parti del Medioriente, mentre sta conducendo quella che il premier Benjamin Netanyahu ha definito una "guerra su sette fronti", con le forze israeliane che hanno colpito obiettivi in Libano, Siria, Yemen e Iraq durante i 23 mesi di guerra a Gaza.