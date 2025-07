Israele, Pizzaballa presiede la messa alla Chiesa Della Sacra Famiglia di Gaza, vittima dell'attacco dell'IDF

Un avviso di evacuazione per Deir-al-Balah, nel centro di Gaza. "Via subito", ha avvertito l'idf avviando un'operazione di terra, la prima in questa zona della Striscia dall'inizio del conflitto. Qui vivono circa 350mila palestinesi, e qui Hamas avrebbe tenuto in passato e ancora oggi alcuni degli ostaggi israeliani. Il movimento terrorista palestinese ha sempre minacciato di uccidere i prigionieri se le truppe israeliane si fossero avvicinate e per questo, ha sottolineato la difesa di Tel-Aviv, si sono sempre evitate incursioni terrestri lì dove ci potessero essere degli ostaggi.