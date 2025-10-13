Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale Il conflitto in Medioriente
20 famiglie

Israele, l'attesa e poi la gioia dei parenti degli ostaggi

La fine di un incubo durato due anni

13 Ott 2025 - 07:56
00:58 
israele guerra hamas
video evidenza