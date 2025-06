Israele-Iran, Trump lascia improvvisamente il G7: "Devo tornare a Washington"

Donald Trump ha lasciato improvvisamente il vertice del G7, partendo con un giorno di anticipo a causa dell'intensificarsi del conflitto tra Israele e Iran. I leader mondiali si erano riuniti in Canada con l'obiettivo specifico di contribuire a disinnescare una serie di punti critici a livello globale, ma sono stati interrotti da una resa dei conti sul programma nucleare iraniano che potrebbe degenerare in modo pericoloso e incontrollabile. Durante il vertice, Trump ha avvertito che Teheran deve frenare il suo programma nucleare prima che sia “troppo tardi”. Ha affermato che i leader iraniani “vorrebbero parlare”, ma hanno già avuto 60 giorni per raggiungere un accordo sulle loro ambizioni nucleari e non ci sono riusciti prima dell'inizio dell'attacco aereo israeliano. “Devono trovare un accordo”, ha detto.