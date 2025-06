Israele-Iran, Europa in allarme per eventuali attentati

Potrebbero attivarsi le cellule dormienti di Hezbollah, come già accaduto in passato, in particolare in Argentina che ospita una delle più numerose comunità di ebrei nel mondo, oppure potrebbe entrare in azione l'unità 840 dei Guardiani della rivoluzione. Un corpo speciale dei pasdaran considerato responsabile di assassini, rapimenti e attentati contro Israele in tutto il mondo. Era stato il Mossad a scoprire l'esistenza di questa cellula del terrore. Era il 2020 e l'unità 840 stava pianificando tre attentati: contro un funzionario israeliano del consolato di Istanbul, un generale americano in Germania e contro il giornalista e filosofo francese di fede ebraica Bernard-Henri Lévy. Ora potrebbero tornare a colpire. L'Europa è in allarme: solo in Italia gli obiettivi sensibili riconducibili a Israele sono oltre 200. Un elenco lunghissimo che potrebbe anche essere ulteriormente aggiornato nel caso di un'escalation del conflitto.