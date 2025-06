Israele-Iran, come si muovono gli Usa

La promessa di Donald Trump di porre fine alle guerre nel mondo e di evitare di impantanarsi in un nuovo conflitto in Medio Oriente ora si scontra con la realtà. L'attacco massiccio di Israele contro l'Iran, e la successiva rappresaglia di Teheran contro lo Stato ebraico, rischia non solo di vanificare gli sforzi dell'amministrazione per giungere a un accordo sul nucleare con la Repubblica islamica sciita, ma di trascinare gli Stati Uniti in una guerra totale tra i due storici rivali. "Non sono riuscito a convincerli a raggiungere un accordo in 60 giorni. Erano vicini, avrebbero dovuto farlo. Forse ora accadrà", ha detto ieri Trump, facendo intendere di voler sfruttare la guerra iniziata da Israele per riportare gli iraniani - ora in una posizione più debole - al tavolo delle trattative.