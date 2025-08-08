Israele, il piano per occupare Gaza divide il governo

Il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar, i vertici dell'intelligence e quelli dell'esercito sono dubbiosi. Il più critico è il capo di Stato maggiore Eyal Zamirdi Francesca Canto
Incatenati davanti all'ufficio del premier Netanyahu a Gerusalemme, i familiari degli ostaggi nelle mani di Hamas chiedono ancora una volta al governo - che ha appena approvato l'occupazione totale di Gaza - di porre fine alle operazioni militari nella Striscia e riportare a casa le 50 persone rapite, di cui 20 ancora vive. "Avete fallito, il mio Matan è ancora lì", dice Anat Angrest, madre del giovane soldato catturato il 7 ottobre 2023.
L'opposizione alla decisione di Netanyahu di occupare Gaza non arriva solo dalla popolazione civile, ma anche da alcuni membri del governo - come il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar e soprattutto da parte dei vertici dell'intelligence e dell'esercito. Il più critico nei confronti del primo ministro israeliano è il capo di Stato maggiore Eyal Zamir, che durante riunione durata 10 ore si è espresso categoricamente contro l'operazione.
