Israele, il piano per occupare Gaza divide il governo

Incatenati davanti all'ufficio del premier Netanyahu a Gerusalemme, i familiari degli ostaggi nelle mani di Hamas chiedono ancora una volta al governo - che ha appena approvato l'occupazione totale di Gaza - di porre fine alle operazioni militari nella Striscia e riportare a casa le 50 persone rapite, di cui 20 ancora vive. "Avete fallito, il mio Matan è ancora lì", dice Anat Angrest, madre del giovane soldato catturato il 7 ottobre 2023.