Israele, il momento in cui un drone colpisce un hotel a Eliat

Un drone ha colpito un hotel a Eilat, in Israele, provocando una violenta esplosione. Le Forze di difesa israeliane, che hanno pubblicato il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’albergo stesso, hanno riferito che il velivolo senza pilota proveniva da est, probabile lancio degli Houthi dallo Yemen. Sul posto sono intervenute squadre di soccorso ed esperti di esplosivi. Non si registrano feriti.