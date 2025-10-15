Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale Il conflitto in Medioriente
Le testimonianze

Israele, i racconti degli ostaggi

Sevizie di ogni tipo: torture fisiche e psicologiche, falsi momenti di convivialità con i propri aguzzini che, negli ultimi mesi, hanno cambiato approccio aumentando le porzioni di cibo

di Leonardo Mochi
15 Ott 2025 - 13:08
01:28 

Sevizie di ogni tipo: torture fisiche e psicologiche, falsi momenti di convivialità con i propri aguzzini che, negli ultimi mesi, hanno cambiato approccio nei confronti degli ostaggi israeliani, aumentando le porzioni di cibo. A distanza di 48 ore dal rilascio degli ultimi 20 prigionieri ancora in vita, emergono i primi racconti di 738 giorni di prigionia, trascorsi nei tunnel oscuri di Hamas.

israele
israele hamas guerra