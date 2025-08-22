Israele, i nuovi insediamenti e l'occupazione di Gaza: la reazione di Giorgia Meloni

Il premier non nasconde la sua preoccupazione: un'ulteriore escalation militare non potrà che aggravare la già drammatica situazione umanitaria nella Strisciadi Laura Berlinguer
L'Italia condanna la decisione israeliana di autorizzare nuovi insediamenti in Cisgiordania che, avverte Giorgia Meloni, è contraria al diritto internazionale, rischia di compromettere definitivamente la soluzione dei due Stati e la prospettiva di una pace giusta e duratura. Il premier esprime inoltre profonda preoccupazione per la scelta del governo di Israele di occupare Gaza. Ricorda il disumano attacco terroristico sferrato da Hamas il 7 ottobre 2023, ma mette in guardia: un'ulteriore escalation militare non potrà che aggravare la già drammatica situazione umanitaria nella Striscia.
