Israele, i nuovi insediamenti e l'occupazione di Gaza: la reazione di Giorgia Meloni

L'Italia condanna la decisione israeliana di autorizzare nuovi insediamenti in Cisgiordania che, avverte Giorgia Meloni, è contraria al diritto internazionale, rischia di compromettere definitivamente la soluzione dei due Stati e la prospettiva di una pace giusta e duratura. Il premier esprime inoltre profonda preoccupazione per la scelta del governo di Israele di occupare Gaza. Ricorda il disumano attacco terroristico sferrato da Hamas il 7 ottobre 2023, ma mette in guardia: un'ulteriore escalation militare non potrà che aggravare la già drammatica situazione umanitaria nella Striscia.