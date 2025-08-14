Israele-Hamas, tempo sospeso in attesa dell'offensiva nella Striscia

Mentre continuano gli attacchi israeliani, su Gaza gli aerei lanciano ancora aiuti in attesa dell'offensiva che Israele dovrebbe lanciare in ottobre per prendere il controllo anche su Gaza City e i campi di Al Mawasi e Deir al Balah, nel centro della Striscia. I negoziati per la liberazione degli ostaggi invece sono a un punto fermo. Benjamin Netanyahu punta alla liberazione simultanea di tutti i prigionieri, vivi e morti, mentre Hamas vorrebbe trattare prima il cessate il fuoco. Un tempo sospeso che serve allo Stato ebraico per organizzare l'assalto finale richiamando in massa i riservisti e dare ai palestinesi l'opportunità di lasciare il resto del territorio, il 70-75% è già sotto controllo militare israeliano.