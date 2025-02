Hamas ha annunciato che rilascerà gli ostaggi israeliani come previsto dall'accordo con Israele, risolvendo un'importante disputa che minacciava il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Hamas ha sottolineato che i mediatori egiziani e del Qatar hanno assicurato che lavoreranno per "rimuovere tutti gli ostacoli" e che il gruppo attuerà l'accordo per il cessate il fuoco. Altri tre ostaggi israeliani saranno quindi liberati sabato.