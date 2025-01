Israele-Gaza, i punti dell'accordo per la tregua

Da mezzogiorno di domenica le armi dovrebbero tacere a Gaza ma in mattinata gli aerei israeliani hanno compiuto altri raid causando una settantina di vittime. L'accordo per la tregua raggiunto in Qatar dopo 15 mesi di guerra, oltre 40mila morti seguiti al massacro del 7 ottobre di 1.200 israeliani e al rapimento di alcune centinaia di persone prevede tappe e clausole che si reggono su un equilibrio precario. Il primo giorno Hamas dovrà rilasciare tre degli ostaggi, dopo 7 giorni altri 4 e così via per sei settimane. In totale 33, tra donne, i bambini, malati e anziani. Israele libererà oltre mille detenuti palestinesi e ritirerà gradualmente i soldati dal centro di Gaza.