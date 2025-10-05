Israele: "Gaza City è quasi vuota"

"Ora o mai più", avverte Trump: il presidente americano incalza Hamas e mette pressione su Israele, che ha accettato la linea di ritiro iniziale, come annuncia il tycoon con tanto di cartina geografica pubblicata sul suo social. "Siamo a un passo dall'intesa e gli ostaggi saranno presto a casa", ha confermato il premier israeliano Netanyahu, aggiungendo però che l'Idf non lascerà la Striscia di Gaza. Nelle stesse ore, Tel Aviv si è nuovamente riempita di manifestanti: le famiglie degli ostaggi angosciate più che mai di fronte a ore che potrebbero essere decisive. Si cerca, si attende, la possibile svolta di Sharm-el-Sheik, in Egitto, dove comincerà il negoziato cruciale sul piano Trump. L'Idf intanto ha fatto sapere che finora sono state evacuate 900mila persone da Gaza City.