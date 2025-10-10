Logo Tgcom24
LO SCENARIO

Israele e Hamas, adesso cosa accade

Con la ratifica dell'accordo da parte di Israele è scattato il cessate il fuoco nella Striscia

di Isabella Josca
10 Ott 2025 - 12:48
01:36 

La tregua sarà controllata da una task force con soldati Usa, egiziani, qatarioti e turchi. “Lunedì o martedì” è previsto lo scambio di 20 ostaggi con 1.950 prigionieri palestinesi 

