Israele ha demolito alcuni silos per grano nel su della Striscia di Gaza. La struttura era una fonte fondamentale di stoccaggio di grano e approvvigionamento alimentare per migliaia di famiglie. La sua distruzione avviene in un momento in cui i palestinesi nel sud si trovano ad affrontare un peggioramento delle condizioni di carestia e una grave carenza di beni di prima necessità.