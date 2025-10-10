Israele, completato il ritiro secondo il piano

Il video diffuso dall'Idf per documentare le operazioni
L'esercito israeliano ha postato un video per annunciare di avere completato il ritiro parziale dalla Striscia di Gaza per come previsto dall'accordo raggiunto con Hamas
