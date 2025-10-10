Logo Tgcom24
Mondo
Israele, completato il ritiro secondo il piano

Il video diffuso dall'Idf per documentare le operazioni

10 Ott 2025 - 11:52
00:57 

L'esercito israeliano ha postato un video per annunciare di avere completato il ritiro parziale dalla Striscia di Gaza per come previsto dall'accordo raggiunto con Hamas

