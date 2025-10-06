Logo Tgcom24
Israele, commemorazione al kibbutz Nir Oz per i due anni dal 7 ottobre

La comunità è stata la più colpita da Hamas con 106 residenti uccisi e 30 rapiti

06 Ott 2025 - 17:09
00:57 

I parenti delle persone uccise da Hamas il 7 ottobre 2023 nel kibbutz Nir Oz, in Israele, hanno tenuto una cerimonia commemorativa lunedì, alla vigilia del secondo anniversario dell’attacco. Nir Oz è stata una delle comunità più colpite, con 106 residenti uccisi e 30 rapiti quando miliziani guidati da Hamas fecero irruzione in Israele. Durante la cerimonia sono stati letti i nomi delle vittime e i familiari si sono recati sulle tombe dei propri cari. La cerimonia è avvenuta mentre in Egitto, a Sharm el-Sheikh, prendono il via i negoziati indiretti per definire un possibile cessate il fuoco a Gaza. 

