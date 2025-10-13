Israele, enorme cartello di ringraziamento a Trump sulla spiaggia di Tel Aviv

Uno striscione è comparso sulla sabbia della località costiera
Un enorme cartello di ringraziamento al presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato esposto sulla spiaggia di Tel Aviv, come mostrato dalle immagini trasmesse dalle tv israeliane. "Grazie", si legge sul cartello, con la sagoma della testa di Trump sospesa sopra due strisce blu e la Stella di David blu, simbolo della bandiera israeliana. La scritta comprende anche la parola "casa" in inglese ed ebraico. Gli aerei che atterrano in Israele sorvolano spesso la spiaggia di Tel Aviv in avvicinamento all'aeroporto Ben Gurion, quindi il presidente potrebbe essere riuscito a vedere la scritta dall'Air Force One.