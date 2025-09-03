Israele, carri armati e veicoli militari ammassati al confine con la Striscia

Carri armati e veicoli militari sono schierati lungo il confine di Israele con Gaza. Lo Stato ebraico ha iniziato a mobilitare decine di migliaia di riservisti e ha ripetuto gli avvisi di evacuazione come parte del suo piano di ampliare l'offensiva nella Striscia. Le forze di terra e aeree avanzano e perseguono ulteriori obiettivi nella parte settentrionale e centrale di Gaza, colpendo alcune zone di Zeitoun e Shijaiyah.