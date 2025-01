Israele, attesa per la liberazione di altri ostaggi

Si contano i giorni, le ore, i minuti in Israele per la liberazione degli ostaggi che Hamas ha promesso di rilasciare domani; si tratterebbe di quattro donne. Oggi i militanti dovrebbero consegnare l'elenco completo dei 33 prigionieri da liberare nella prima fase di questa fragile tregua. Nelle scorse ore Israele ha violato il cessate il fuoco, uccidendo due palestinesi a ovest di Rafah, sparando con un carro armato nel quartiere di Tal as-Sultan. Mentre si intensifica l'operazione "Muro di Ferro" in Cisgiordania, dove l'Idf ha ucciso 13 persone e provocato 40 feriti.