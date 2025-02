Per la prima volta dall'inizio della guerra, Hamas consegnerà a Israele quattro ostaggi deceduti nell'ambito dell'accordo in corso. Le salme saranno trasferite alla Croce Rossa, che le consegnerà all'Idf all'interno della Striscia, dove si terrà una cerimonia militare in cui i corpi saranno deposti in bare avvolte nella bandiera israeliana, alla presenza di un rabbino militare e dei soldati.