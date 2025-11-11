Israele, approvata in prima lettura pena di morte per terroristi: Ben-Gvir porta i pasticcini

La proposta di legge sulla pena di morte per i terroristi è stata approvata in prima lettura dalla Knesset e passerà ora alle discussioni nelle commissioni parlamentari. Trentanove membri della Knesset hanno votato a favore della legge, mentre 16 si sono opposti. Itamar Ben Gvir, ministro per la Sicurezza nazionale e leader dell'ultradestra israeliana, ha festeggiato il risultato distribuendo dolcetti ai colleghi parlamentari.