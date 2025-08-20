Israele approva i piani militari per l'offensiva a Gaza City

Droni e jet da guerra sorvolano i cieli di Gaza City. Attaccano le case e gli accampamenti di fortuna, realizzati in zone che l'Idf aveva designato come sicure e che adesso, invece, si preparano all'occupazione totale da parte dello Stato ebraico.

Stanotte, il ministro della Difesa Israel Katz ha approvato il piano di attacco delle forze armate di Israele a Gaza City, presentato dal capo di Stato maggiore Eyal Zamir - che si era opposto all'operazione militare fino al voto del gabinetto di sicurezza - e dai comandanti dell'esercito israeliano. Il piano di battaglia è stato chiamato 'I Carri di Gideone B' - alludendo alla seconda parte dell'operazione militare con lo stesso nome, sferrata a maggio.

