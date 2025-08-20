Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
I MEDIATORI ARABI LAVORANO AD UN CESSATE IL FUOCO

Israele approva i piani militari per l'offensiva a Gaza City

L'IDF chiama circa 60mila riservisti e annuncia: "Abbiamo ucciso il comandante"delle forze speciali di Hamas"

di Francesca Canto
20 Ago 2025 - 12:51
01:33 

Droni e jet da guerra sorvolano i cieli di Gaza City. Attaccano le case e gli accampamenti di fortuna, realizzati in zone che l'Idf aveva designato come sicure e che adesso, invece, si preparano all'occupazione totale da parte dello Stato ebraico. 
Stanotte, il ministro della Difesa Israel Katz ha approvato il piano di attacco delle forze armate di Israele a Gaza City, presentato dal capo di Stato maggiore Eyal Zamir - che si era opposto all'operazione militare fino al voto del gabinetto di sicurezza - e dai comandanti dell'esercito israeliano. Il piano di battaglia è stato chiamato 'I  Carri di Gideone B' - alludendo alla seconda parte dell'operazione militare con lo stesso nome, sferrata a maggio.
 

israele
hamas
gaza city

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri