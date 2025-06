Israele: "Alì Khamenei non può continuare a esistere"

Il lancio ha provocato una settantina di feriti ma nessun morto perché l'edificio era stato evacuato. Secondo fonti militari è stato colpito da un missile balistico che trasportava diverse testate. Una strategia questa che, per stessa ammissione di Israele, rappresenta una nuova sfida per i suoi apparati di difesa. Gli analisti ritengono infatti che il sistema antiaereo possa reggere ancora una decina di giorni, rafforzando la convinzione di Teheran che il nemico abbia il fianco scoperto in più punti. Non solo, nell'ultimo attacco sarebbero state usate bombe a grappolo, che hanno la caratteristica di aumentare il raggio di impatto.