Israele, al via l'operazione "Muro di ferro"

Israele lancia l'operazione Muro di ferro in Cisgiordania. "Attacchiamo l'asse iraniano ovunque estenda le sue mani: a Gaza, in Libano, in Siria, in Yemen, in Giudea e Samaria. E non finisce qui", promette Netanyahu. A Jenin 6 morti e decine di feriti. Ombre sulla tregua, il cerchio si stringe su Netanyahu. In nuovo leader siriano Jolani spera che gli Usa tolgano le sanzioni e apre una nuova pagina nei rapporti con Washington: "Trump porterà la pace in Medio Oriente".