Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
notte drammatica

Israele abborda le barche della Flotilla armi in pugno: tutti i video

Dalla nave greca Oxygono alla All In, ecco i video degli abbordaggi sulle barche che erano dirette verso Gaza

02 Ott 2025 - 08:50
02:54 
gaza
flotilla
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri