Israele, a Tel Aviv la protesta antigovernativa: in centinaia chiedono il rilascio degli ostaggi

Centinaia di cittadini israeliani sono scesi in piazza contro il governo per richiedere l'immediato rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Sabato è stato completato il sesto scambio di ostaggi nell'ambito della fragile tregua firmata dalle parti: liberati l'argentino-israeliano Iair Horn, 46 anni, l'americano-israeliano Sagui Dekel Chen, 36 anni, e il russo-israeliano Alexander Troufanov, 29 anni. Nella prima fase dell'accordo di cessate il fuoco, un totale di 33 ostaggi a Gaza dovrebbero essere liberati in cambio di quasi 2.000 prigionieri palestinesi detenuti da Israele.