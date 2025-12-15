Irlanda, peschereccio incagliato: l'operazione di salvataggio mozzafiato

Un'imponente operazione di soccorso è stata coordinata dalla stazione MRSC di Valentia dopo che un peschereccio è finito incagliato a Dingle Harbour, nella contea di Kerry, in Irlanda. La situazione è apparsa subito critica e ha richiesto l'intervento combinato di più unità di emergenza. L'elicottero della guardia costiera ha eseguito il recupero più delicato: 14 persone sono state verricellate una a una e messe in sicurezza. A supporto hanno operato anche l'elicottero Rescue 120F, la RNLI con una motovedetta e la squadra locale della Dingle Coast Guard.