Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
con il 63 per cento dei voti

Irlanda, Catherine Connolly eletta nuovo presidente

Vittoria schiacciante con il 63 per cento dei voti

26 Ott 2025 - 12:31
00:38 

La deputata indipendente di sinistra Catherine Connolly è stata eletta decimo presidente dell'Irlanda con una vittoria schiacciante, ottenendo il 63 per cento dei voti. La candidata del Fine Gael, Heather Humphreys, ha ottenuto meno della metà dei voti di Connolly, fermandosi al 29% delle preferenze. Il candidato centrista del Fianna Failm Jim Gavin ha ottenuto il 7% dei voti, il peggior risultato di sempre del partito. L'affluenza alle urne è stata superiore alle aspettative, attestandosi al 46%, superando quella delle elezioni presidenziali del 2018. I voti nulli hanno raggiunto quasi il 13% contro l'1% del 2018.

irlanda
video evidenza