Iran, Teheran mostra missili balistici e droni per la prima volta dopo la guerra con Israele

A Teheran la Guardia Rivoluzionaria iraniana ha esposto al pubblico una selezione dei propri sistemi d'arma, mostrando per la prima volta dalla guerra con Israele missili balistici e droni di produzione nazionale. L'iniziativa arriva in una fase di forte attenzione internazionale sulle capacità militari del Paese. Tra i mezzi presentati figurano il missile Emad, con una gittata dichiarata di 1.700 chilometri, e il Khorramshahr, capace di raggiungere i 2.000 chilometri. In evidenza anche i missili ipersonici della serie "Fattah", noti per velocità e manovrabilità, considerati una delle tecnologie più avanzate nell'arsenale iraniano.