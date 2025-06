Il Governo italiano "sta valutando anche quelle che possono essere conseguenze economiche per l'energia legate al petrolio qualora dovesse esserci la chiusura dello Stretto di Hormuz" e "ha predisposto tutto anche in caso di peggioramento della situazione" che "ovviamente noi non vogliamo" e "puntiamo sulla diplomazia". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tgcom24.