Iran, piove sull'isola di Hormuz: il mare diventa rosso

Una pioggia improvvisa ha trasformato la celebre Red Beach dell'isola di Hormuz, in Iran, in uno spettacolo naturale sorprendente. L'acqua ha trascinato verso il mare il terreno ferroso, tingendo la costa e le onde di un rosso intenso, in forte contrasto con il blu del Golfo Persico. Il fenomeno, noto e ciclico ma raro per un'isola arida, attira ogni anno turisti, fotografi e curiosi da tutto il mondo. Il suolo rosso, chiamato "gelak", viene anche utilizzato per cosmetici e pigmenti.