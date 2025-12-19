Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
SPETTACOLO NATURALE

Iran, piove sull'isola di Hormuz: il mare diventa rosso

L'acqua ha trascinato verso il mare il terreno ferroso tingendo l'acqua

19 Dic 2025 - 18:50
00:43 

Una pioggia improvvisa ha trasformato la celebre Red Beach dell'isola di Hormuz, in Iran, in uno spettacolo naturale sorprendente. L'acqua ha trascinato verso il mare il terreno ferroso, tingendo la costa e le onde di un rosso intenso, in forte contrasto con il blu del Golfo Persico. Il fenomeno, noto e ciclico ma raro per un'isola arida, attira ogni anno turisti, fotografi e curiosi da tutto il mondo. Il suolo rosso, chiamato "gelak", viene anche utilizzato per cosmetici e pigmenti.

video evidenza
iran