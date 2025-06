Iran, Meloni: "Molto pericoloso se si dota di arma nucleare"

"Noi consideriamo molto pericolosa l'ipotesi che l'Iran si doti dell'arma nucleare, un Iran come potenza nucleare non rappresenterebbe solamente un pericolo vitale per Israele, ma avvierebbe una rincorsa a dotarsi di armi atomiche da parte degli altri attori dell'area, innescando un effetto domino che sarebbe molto pericoloso anche per noi. L'Iran deve evitare ritorsioni contro gli Stati Uniti e cogliere l'opportunità, oggi, di un accordo con Washington sul proprio programma nucleare, consapevole che è possibile portare avanti un programma civile in un modo che garantisca la totale assenza di fini militari". Lo ha detto Giorgia Meloni alla Camera nelle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo.