"Settimane, non giorni". Autorevoli fonti della Casa Bianca formulano la loro previsione in merito alla durata dell'operazione israeliana contro l'Iran. Le stesse fonti confermano quanto già ammesso nelle ultime 48 ore e che smentisce le prime dichiarazioni di Donald Trump: Washington era non solo informata dei piani di Tel Aviv, ma aveva esplicitato anche il suo consenso.