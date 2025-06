Iran, Khamenei: "La battaglia abbia inizio"

"Con l'aiuto di Allah la Repubblica islamica trionferà sul regime sionista. La battaglia abbia inizio". Lontano dai riflettori e in silenzio da giorni, rinchiuso in un bunker individuato dall'intelligence israeliana e statunitense e per questo vulnerabile, irrompe sulla guerra la voce della guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei. Il leader sciita replica alle minacce del presidente americano, Donald Trump, che ha intimato a Teheran di accettare "una resa incondizionata in merito allo smantellamento del programma nucleare".