Iran-Israele, la tensione sale: Tel Aviv pronta a colpire le centrali nucleari

Oggi, per la prima volta in vent'anni, la IEA, l'agenzia ONU per il nucleare, ha detto che gli ayatollah non rispettano gli obblighi di non proliferazione. Le Nazioni Unite stimano che l'Iran abbia abbastanza uranio per produrre dieci testate nucleari in meno di un anno. Teheran parla di decisione politica e ha detto che aprirà un nuovo sito per l'arricchimento dell'uranio.