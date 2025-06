Iran-Israele, diplomazia americana ed europea al lavoro

Intanto, il ministro degli Esteri iraniano Araghchi è volato a Ginevra. "L'attacco di Israele nel mezzo del processo diplomatico con gli Stati Uniti è stato un tradimento", ha detto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Ma il principale motivo del suo viaggio in Svizzera è l'incontro con i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito, oltre alla responsabile della politica estera dell'Ue Kaja Kallas, la cui partecipazione non era inizialmente prevista.