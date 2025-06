Iran, il lancio del missile balistico

L'attacco con missili iraniani diretto contro la base americana in Qatar non ha causato morti o feriti. Il ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che le sue difese aeree hanno "intercettato con successo" un attacco missilistico contro la base aerea american di Al Udeid. Sui cieli di Doha è entrata in azione la difesa antiaerea. Il Qatar considera l'attacco iraniano alla base aerea "una flagrante violazione della sua sovranità e del suo spazio aereo, nonché del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Affermiamo che lo Stato del Qatar si riserva il diritto di rispondere direttamente in modo proporzionale alla natura e alla portata di questa palese aggressione in conformità con il diritto internazionale". Lo riferisce su X il portavoce del ministero degli Esteri qatarino, Majed Al Ansari.